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Системы видеонаблюдения в Волгограде и Волгоградской области (Астрахань, Элиста), локальные сети, ГЛОНАСС, GPS


Солнечные батареи и ветрогенераторы

Видеонаблюдение в Волгограде, локальная сеть, домофон

Наша компания  "Видеонаблюдение - С" оказывает следующие виды услуг:

 

- Монтаж систем видеонаблюдения

- Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения и регистраторов

- Прокладка кабеля (UTP и оптоволокно)

- IP видеонаблюдение и аналоговое (AHD, TVI, CVI)

- Видеонаблюдение в транспорт (маршрутка, автобус, сельхозтехника)

- Wi-Fi видеонаблюдение

- Монтаж и обслуживание локальной сети

- Диагностика компьютерной сети

- Прокладка оптоволоконной сети (ВОЛС)

- Установка домофонов

- Ремонт и обслуживание домофонов и видеодомофонов

- Солнечные панели (солнечные батареи)

- Усилители сотой связи и 3g/4g интернета

- Установка и обслуживание ГЛОНАСС (GPS) на технику


      Вопрос об установке системы видеонаблюдения возникает тогда, когда необходимо обезопасить свой дом (офис, склад, завод и т.д.) от краж, несанкционированного доступа, или просто производить контроль за территорией, сотрудниками или другими объектами.

    Системы видеонаблюдения бывают:

                 - Цифровое IP видеонаблюдение

                 - AHD/CVI/TVI видеонаблюдение

                 - Обычные аналоговые камеры

    Качество изображения соответственно очень сильно отличается.

    Если Вы затрудняетесь в выборе камер для установки видеонаблюдения, то Вы всегда можете позвонить нашим специалистам и они проконсультирую вас по выбору камер, регистратора и другого сопутствующего оборудования.

    Также Вы сможете купить комплект системы видеонаблюдения для самостоятельной установки.

    Камеры видеонаблюдения и готовые системы Вы сможете заказать на нашем сайте в Волгограде и по всей Волгоградской области.

   Наши специалисты осуществляют качественный и недорогой монтаж систем видеонаблюдения и СКС (ЛВС) на любых объектах:

 - детский садик

 - школа

 - завод, цех, склад

 - офис, торговая точка или павильон

 - коттедж, дача, парковка

 - фермерское хозяйство

После установки системы видеонаблюдения и монтажа локальной сети предоставляется гарантия и бесплатное гарантийное обслуживание.

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Новости

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Видеонаблюдение в республике Калмыкия (Элиста)

Видеонаблюдение в Калмыкии


        Рады Вам сообщить, что теперь мы оказываем услуги по монтажу охранных систем и систем видеонаблюдения не только по Волгоградской но и в Республике Калмыкия. Наш опыт и квалифицированные специалисты позволяют осуществлять монтаж систем видеонаблюдения высокой сложности, с количеством камер более 120. Также мы предлагаем установку солнечных батарей, локальных компьютерных сетей, wifi сетей.

Видеонаблюдение в Астрахани

Видеонаблюдение в Астрахани


        Рады Вам сообщить, что теперь мы оказываем услуги по монтажу охранных систем и систем видеонаблюдения не только по Волгоградской и в Астраханской области Республике Калмыкия. Наш опыт и квалифицированные специалисты позволяют осуществлять монтаж систем видеонаблюдения высокой сложности, с количеством камер более 120. Также мы предлагаем установку солнечных батарей, локальных компьютерных сетей, wifi сетей.


Видеонаблюдение теперь и по всей Волгоградской области

Видеонаблюдение теперь и по всей Волгоградской области!


Рады сообщить всем жителям Волгограда и Волгоградской области, что наша компания осуществляет монтаж и поставку систем видеонаблюдения, домофонов, локальных компьютерных сетей по всей Волгоградской области:

 Алексеевский район

Быковский район, Быково

Городищенский район, Городище

Даниловский район, Даниловка

Дубовский район, Дубовка

Еланский район, Елань

Жирновский район, Жирновск

Иловлинский район, Иловля

Калачевский район, Калач-на-Дону

Камышинский район, Камышин

Киквидзенский район, Киквидзе

Клетский район, Клетская

Котельниковский район, Котельниково

Котовский район, Котово

Ленинский район, Ленинск

Михайловский район, Михайловка

Нехаевский район

Николаевский район

Новоаннинский район

Новониколаевский район

Октябрьский район

Ольховский район, Ольховка

Палласовский район, Палласовка

Кумылженский район, Кумылга

Руднянский район, Рудня

Светлоярский район, Светлый Яр

Серафимовичский район, Серафимович

Среднеахтубинский район, Средняя Ахтуба

Старополтавский район

Суровикинский район, Суровикино

Урюпинский район, Урюпинск

Фроловский район, Фролово

Чернышковский район, Чернышки

Установка систем видеонаблюдения на транспорте

Установка системы видеонаблюдения на транспорт.

 

Установка системы видеонаблюдения на транспорт преследует несколько целей:



  • Предотвращение конфликтных ситуаций;
  • Контроль за работой водителя или кондуктора;
  • Подсчет количества пассажиров.



Видеонаблюдение устанавливается как на автобусах, так и в маршрутных такси, а так же на строительную технику (трактор, экскаватор, бульдозер, самосвал). Такая система позволит «онлайн» контролировать процесс постройки и при необходимости моментально корректировать.

Оборудования для систем видеонаблюдения на транспорт несколько отличается от обычного. В таких системах нельзя использовать обычные жесткие диски, т.к. они очень чувствительны к механическим воздействиям. Их заменяют на SD карты большого объема, либо вовсе организуется облачное хранение. Облачное видеонаблюдение дает много преимуществ при работе на транспорте, а именно, при утере оборудования (воровство, выход из строя) запись остается.

Системы видеонаблюдения на транспорте

Камеры видеонаблюдения используются обычные, главное чтобы они были морозостойкими и влагозащищенными.

Есть еще одна особенность: это электропитание. Для монтажа систем видеонаблюдения на автотранспорте используют стабилизаторы напряжения, т.к. резкие скачки тока могут вывести из строя как камеры так и регистраторы.

Для чего же все-таки нужно видеонаблюдение?

Для чего же все-таки нужно видеонаблюдение?

 

      Сейчас все чаще и чаще люди начинают задумываться о системах видеонаблюдения. Это прежде всего ИП (предприниматели), заводы, фермера, детские садики и т.д. Любое производство связано с наймом людей, а они в свою очередь, бывают не чисты «на руку». Именно поэтому установка системы видеонаблюдения оправдает себя на все 100%. IP камеры устанавливают даже в зернохранилищах в полях, для того, чтобы не воровали зерно, на производстве для решения спорных вопросов, в центре здоровья, на стоянке и т.д.

  

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