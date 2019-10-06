Наша компания "Видеонаблюдение - С" оказывает следующие виды услуг:
- Монтаж систем видеонаблюдения
- Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения и регистраторов
- Прокладка кабеля (UTP и оптоволокно)
- IP видеонаблюдение и аналоговое (AHD, TVI, CVI)
- Видеонаблюдение в транспорт (маршрутка, автобус, сельхозтехника)
- Wi-Fi видеонаблюдение
- Монтаж и обслуживание локальной сети
- Диагностика компьютерной сети
- Прокладка оптоволоконной сети (ВОЛС)
- Установка домофонов
- Ремонт и обслуживание домофонов и видеодомофонов
- Солнечные панели (солнечные батареи)
- Усилители сотой связи и 3g/4g интернета
- Установка и обслуживание ГЛОНАСС (GPS) на технику
Вопрос об установке системы видеонаблюдения возникает тогда, когда необходимо обезопасить свой дом (офис, склад, завод и т.д.) от краж, несанкционированного доступа, или просто производить контроль за территорией, сотрудниками или другими объектами.
Системы видеонаблюдения бывают:
- Цифровое IP видеонаблюдение
- AHD/CVI/TVI видеонаблюдение
- Обычные аналоговые камеры
Качество изображения соответственно очень сильно отличается.
Если Вы затрудняетесь в выборе камер для установки видеонаблюдения, то Вы всегда можете позвонить нашим специалистам и они проконсультирую вас по выбору камер, регистратора и другого сопутствующего оборудования.
Также Вы сможете купить комплект системы видеонаблюдения для самостоятельной установки.
Камеры видеонаблюдения и готовые системы Вы сможете заказать на нашем сайте в Волгограде и по всей Волгоградской области.
Наши специалисты осуществляют качественный и недорогой монтаж систем видеонаблюдения и СКС (ЛВС) на любых объектах:
- детский садик
- школа
- завод, цех, склад
- офис, торговая точка или павильон
- коттедж, дача, парковка
- фермерское хозяйство
После установки системы видеонаблюдения и монтажа локальной сети предоставляется гарантия и бесплатное гарантийное обслуживание.