Наша компания "Видеонаблюдение - С" оказывает следующие виды услуг:

- Монтаж систем видеонаблюдения



- Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения и регистраторов

- Прокладка кабеля (UTP и оптоволокно)

- IP видеонаблюдение и аналоговое (AHD, TVI, CVI)

- Видеонаблюдение в транспорт (маршрутка, автобус, сельхозтехника)

- Wi-Fi видеонаблюдение

- Монтаж и обслуживание локальной сети

- Диагностика компьютерной сети

- Прокладка оптоволоконной сети (ВОЛС)

- Установка домофонов

- Ремонт и обслуживание домофонов и видеодомофонов

- Солнечные панели (солнечные батареи)

- Усилители сотой связи и 3g/4g интернета

- Установка и обслуживание ГЛОНАСС (GPS) на технику





Вопрос об установке системы видеонаблюдения возникает тогда, когда необходимо обезопасить свой дом (офис, склад, завод и т.д.) от краж, несанкционированного доступа, или просто производить контроль за территорией, сотрудниками или другими объектами.

Системы видеонаблюдения бывают:

- Цифровое IP видеонаблюдение

- AHD/CVI/TVI видеонаблюдение

- Обычные аналоговые камеры

Качество изображения соответственно очень сильно отличается.

Если Вы затрудняетесь в выборе камер для установки видеонаблюдения, то Вы всегда можете позвонить нашим специалистам и они проконсультирую вас по выбору камер, регистратора и другого сопутствующего оборудования.

Также Вы сможете купить комплект системы видеонаблюдения для самостоятельной установки.

Камеры видеонаблюдения и готовые системы Вы сможете заказать на нашем сайте в Волгограде и по всей Волгоградской области.

Наши специалисты осуществляют качественный и недорогой монтаж систем видеонаблюдения и СКС (ЛВС) на любых объектах:

- детский садик

- школа

- завод, цех, склад

- офис, торговая точка или павильон

- коттедж, дача, парковка

- фермерское хозяйство

После установки системы видеонаблюдения и монтажа локальной сети предоставляется гарантия и бесплатное гарантийное обслуживание.